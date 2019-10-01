إطلاق الحملة الوطنية للأشخاص المسنين.. تحت شعار: الناس لكبار كنز في كل دار

أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية الخامسة للأشخاص المسنين، تحت شعار “الناس لكبار، لكنز في كل دار”.

وقالت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، إن الحملة الوطنية، “تعتبر مناسبة سنوية متجددة لتسليط الضوء على واقع الأشخاص المسنين، والبرامج، ومختلف الإجراءات المتخذة للنهوض بأوضاعهم”.

وتندرج الحملة، بحسب الحقاوي، “في إطار المساهمة في مواجهة التحديات الاجتماعية، والسوسيو ديمغرافية، التي طرأت على المجتمع المغربي، والتي انعكست تداعياتها على جميع المستويات، وأثرت بشكل ملحوظ على بنية الأسرة في التكفل بهذه الفئة”.

ودأبت الوزارة على تنظيم هذه الحملة، سنويا، منذ عام 2013، وذلك احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة.

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وتتمحور الحملة الوطنية في دورتها الخامسة حول “كبار السن والمتقاعدون: كفاءات وخبرات في خدمة الوطن”.

وقالت الوزارة إن هناك عدة اعتبارات تتعلق باختيار موضوع الحملة، منها “إطلاق الورش الوطني لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي ينكب عليه المغرب حاليا”، و”الشروع في ورش تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، لتدارك العجز على المدى المتوسط”.

وتحدثت الوزيرة أيضا عن “مواكبة مناقشة مختلف المقاربات الممكن اعتمادها، لإدماج قضايا كبار السن، والمتقاعدين في صلب النموذج التنموي”.