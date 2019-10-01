فنلندا: اقتحم الصف بسيف وقتل شخصا وأصاب 10 آخرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص واحد، وأصيب عشرة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في اعتداء في معهد مهني في بلدة كووبيو شرقي فنلندا.

وقالت الشرطة إن بين الجرحى المشتبه بتنفيذ الاعتداء، والذي تم اعتقاله.

وجاء في بيان شرطة شرقي فنلندا "استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادثة. تم اعتقال المنفّذ وإجلاء الجرحى".

وذكرت وسائل إعلام فنلندية نقلا عن شهود عيان أن المهاجم المشتبه به اقتحم صفًا في "كليّة سافو المهنية" صباح الثلاثاء.

وقال شاهد عيان لم يتم الكشف عن هويته لصحيفة "كيسكيسومالاينن" إن المهاجم "ضرب فتاة على رقبتها بالسيف وطعنها في البطن" قبل أن يطلق "نوعًا من القنابل الحارقة الصغيرة".

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بدورها، ذكرت شاهدة عيان أخرى تعمل في مرآب قريب، تدعى روزا كوكونين، أن معلمة هرعت من المبنى والدم يسيل من يدها.

وصرّحت كوكونين للقناة التلفزيونية الإخبارية "بينما كنت أساعد المدرّسة، بدأت أسمع صرخات أخرى تطلب المساعدة. وكان الطلبة يفرّون إلى مرآبي".

وأفادت وكالة "إس تي تي" الفنلندية للأنباء أن الطلبة وصفوا السلاح بأنه "سيف طويل" مشيرين إلى أن المهاجم "بدأ يلوّح بالسيف داخل الصف".

وذكرت الشرطة أن اثنين من الجرحى حالتهما خطرة.

ووصف رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رين، في تغريدة الهجوم بـ"المثير للصدمة والمستهجَن تمامًا".