انطلاق المسيرة القطرية إحياءً لذكرى هبة القدس والأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت عصر اليوم الثلاثاء، المسيرة القطرية إحياء للذكرى السنوية الـ19 لهبة القدس والأقصى، وذلك بعد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في كفركنا.

وانطلقت المسيرة من أمام النصب التذكاري للشهداء في بلدة كفركنا، مرورا بالشارع الرئيسي وصولا إلى منطقة العين، حيث تختتم المسيرة بمهرجان خطابي.

وحمل المتظاهرون صور شهداء هبة القدس والأقصى الـ13، وشعارات تطالب بمحاكمة القتلة من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

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وقال رئيس مجلس كفركنا، يوسف عواودة: "نحن نعيد لكفركنا اليوم استضافتها للنشاطات القطرية، نحن هنا لنحيي الذكرى لشهداء كفركنا وشهداء شعبنا".

وتابع "هنا في النصب التذكاري يخلد اسم أول شهيدة فلسطينية، هنا نحيي ذكرى هبة القدس والأقصى، وأيضا نطلق صرخة استهجان ضد أحداث العنف التي تفتك بمجتمعنا".