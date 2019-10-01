عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 30 مستوطنا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، ليصل عدد المقتحمين منذ صباح اليوم، لـ104 مستوطنا.

ودخلوا هؤلاء إلى ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين وقامت بإبعاد واستدعاء، أمس الإثنين، خمسة أشخاص تواجدوا بساحات الحرم للتحقيق.

ومع بدء الأعياد اليهودية والإعلان عن الاقتحامات الجماعية لساحات الحرم في أول أيام رأس السنة العبرية، انتشرت قوات الاحتلال في القدس القديمة ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات المؤدية لبوابات المسجد الأقصى.

كما استنفرت عناصر الوحدات الخاصة في ساحات الأقصى وخاصة عند باب المغاربة والمصلى القبلي ومصلى "باب الرحمة"، لتوفير الحماية للمستوطنين خلال اقتحامهم لساحات الحرم.

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وتقدم حاخامات اقتحامات مجموعات المستوطنين لساحات الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وقدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة"، قبل أن يغادروا الساحات من باب السلسلة.

ذكر أن الآلاف من المستوطنين شاركوا حتى ساعات الفجر الأولى من أمس الإثنين في صلوات تلمودية وطقوسٍ توراتية في ساحة البراق، وذلك بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وتأتي هذه الشعائر التوراتية والاقتحامات للأقصى والمسيرات بالقدس القديمة، استجابة لدعوات "منظمات الهيكل" بتنظيم اقتحامات جماعية للأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية التي ستتواصل حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.