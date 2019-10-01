الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة

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واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وقصفت بعدد من القذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة مواقع القوات المشتركة المتمركزة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن إستهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة شمال الجبلية بإستخدام الأسلحة الثقيلة من عيار 23 ومعدلات البيكا وقذائف الهاون عيار 82 بشكل مكثف وعنيف. Advertisements وأضافت المصادر عن تعرض مواقع القوات المشتركة المرابطة جنوب المنطقة لقصف عنيف من قبل المليشيات بإستخدام قذائف B10 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 و 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة. الجدير بالذكر أن المليشيات تتمادى في خروقاتها اليومية منذ بدء سريان الهدنة الأممية التي تضمنتها إتفاقية السويد في ظل تجاهل وصمت من قبل الأمم المتحدة والمتجمع الدولي.

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