أمن تعز يلقي القبض على متهم بجريمة قتل في أقل من 24 ساعة من الجريمة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز القبض على المتهم بقتل المواطن نبيل سعيد قاسم الحمادي "يعمل سائق باص دايو أجره" يحمل لوحة معدنية برقم (14650/4) بعد أقل من 24 ساعة من ارتكاب جريمة القتل. Advertisements وكانت شرطة تعز قد تلقت بلاغا في الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 29/9/2019 بوقوع جريمة قتل في سائلة عصيفرة، بعد تعرض المواطن نبيل الحمادي لطلقة نار من مسدس، أصابته من خلف رأسه ونفذت من العين. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها حول الجريمة حتى تمكنت من الوصول إلى الجاني وإلقاء القبض عليه مع شخص آخر متهم بدفعه لارتكاب جريمة القتل.

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