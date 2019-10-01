شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. بدء تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في مديريات الوادي والان مع التفاصيل

قالت وكالة "سبأ" إنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 60 مشروعا تنمويا في مديريات وادي حضرموت والصحراء بتكلفة تقارب 25 مليون دولار ممولة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط.

وبحسب الوكالة، تشمل 15 مشروعا صحيا و13 تعليميا ومشروع كهرباء وخمسة مشاريع تعليم عالي ومشرعين تعليم فني وخمسة مشاريع طرق و11 مشروع مياه وغيرها من المشاريع في مجال الرياضة والثقافة.

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وذكر وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري أن المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا تم اعتمادها من خلال قائمة المصفوفة المرفوعة من مديري عموم المديريات والمكاتب الوزارية المختصة باعتبارها مشاريع ذات أولوية وضرورية، وتم انزالها جميعا في مناقصات عامه وشفافة تقدم لها العديد من شركات المقاولات المحلية، لافتا بأنه تم توزيع نسبة المشاريع بطريقة مرنه ومتساوية بين كافة المديريات، وفق آلية العمل المتفق عليها بهذا الخصوص.

ولفت الى انه سيتم خلال الأيام القادمة الاعلان عن مجموعة اخرى من المناقصات لعدد من المشاريع في قطاع الكهرباء والتعليم الجامعي والصحة موكدا ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تبذل قصارى جهدها من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنه مما تتحصل عليه من نسبة المحافظة من مبيعات النفط.