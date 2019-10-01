صالح يؤكد ضرورة تأمين عودة جميع النازحين الى ديارهم

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة تأمين عودة جميع النازحين الى ديارهم، فيما اشار الى ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار المدن في محافظة صلاح الدين.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، اليوم الثلاثاء محافظ ورئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان "أهمية العمل المشترك وبذل أقصى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير مقومات سبل العيش الكريم لهم"، مشيراً الى "ضرورة تعزيز جهود إعادة إعمار المدن في المحافظة، وتأمين عودة جميع النازحين الى ديارهم".

من جانبه، قدم محافظ صلاح الدين، وفقاً للبيان "شرحاً مفصلاً عن الأوضاع العامة والخطط المستقبلية للنهوض بواقع المحافظة في مختلف المجالات".