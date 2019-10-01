الكل يرغب بالعمل في القطاع الحكومي لضعف القطاع الخاص. هذا ما يتحدث عنه مختصون بالشأن الاقتصادي. فبيئة العمل غير المناسبة وفقدان العامل لحقه وعدم اشعار دائرة الضمان الاجتماعي عند بدء العمل، كلها اسباب تدفع الشباب وغيرهم للرفض بالتوجه نحو العمل بالقطاع الخاص.
وكان وزير العمل وفي وقت سابق قد اعلن عن اعداد مسودة شبه نهائية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي سيشمل جميع العاملين في القطاع غير المنظم براتب تقاعدي، وذلك عقب قيام الوزارة باجراءات تفتيشية شديدة على الشركات والمعامل للتاكد من شروط الصحة والسلامة المهنية الرسميتين.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.