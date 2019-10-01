بالفيديو: هل سيتحرك البرلمان لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي؟

وبحسب المشرعين، فإن الفترة المقبلة ستشهد طرح القانون لقراءته قراءة اولى، ومن ثم التصويت عليه بعد التوافق بين الكتل، حتى يتم القضاء على البطالة وايجاد فرص عمل للعاطلين مع ضمان تقاعد لهم.

وكان وزير العمل وفي وقت سابق قد اعلن عن اعداد مسودة شبه نهائية لقانون ‏الضمان الاجتماعي الجديد، والذي سيشمل جميع العاملين في القطاع غير المنظم ‏براتب تقاعدي، وذلك عقب قيام الوزارة باجراءات تفتيشية شديدة على الشركات والمعامل للتاكد من شروط الصحة والسلامة المهنية الرسميتين.



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