مصدر امني: تسجيل 40 اصابة في ساحة التحرير بينهم عناصر امن

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت، اليوم، إطلاق قنابل صوتية ومسية للدموع ضد المتظاهرين".

وأضاف أن "حصيلة المصابين بلغت 40 شخصاً بينهم عدد من عناصر القوات الأمنية".



وانطلقت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.