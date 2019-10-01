اندلاع النيران داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فوضى عمت صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير والوضع خارج السيطرة بعد تزايد أعداد المتظاهرين".

وأضاف أن "حريقاً اندلع داخل بناية المطعم التركي قرب ساحة التحرير".



وانطلقت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما استهداف