قوة حماية مستشفى الشيخ زايد ببغداد تعتدي على كادر قناة السومرية

أقدمت قوة حماية مستشفى الشيخ زايد في بغداد، الثلاثاء، على الاعتداء على كادر قناة السومرية الفضائية، خلال محاولتهم تلقي العلاج إثر إصابتهم بالغاز المسيل للدموع.
وقال مراسل السومرية، إن قوة حماية مستشفى الشيخ زايد وسط العاصمة بغداد، أقدمت، اليوم، على الاعتداء على كادر قناة السومرية الفضائية، بعد دخولهم إلى المستشفى.
وأضاف أن دخول كادر قناة السومرية إلى المستشفى جاء لأجل تلقي العلاج بعد إصابتهم بالغاز المسيل للدموع، أثناء تغطيتهم تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وكانت قوات مكافحة الشغب قد أقدمت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، على استهداف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن دخول كادر قناة السومرية إلى المستشفى جاء لأجل تلقي العلاج بعد إصابتهم بالغاز المسيل للدموع، أثناء تغطيتهم تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
وكانت قوات مكافحة الشغب قد أقدمت في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، على استهداف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالغاز المسيل للدموع.
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