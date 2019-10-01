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لاعب عراقي يطيح بمنافسه التشيكي في بطولة العالم للمواي تاي

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2019-10-01 | 14:34

لاعب عراقي يطيح بمنافسه التشيكي في بطولة العالم للمواي تاي

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نجح اللاعب العراقي احمد محمود، بالإطاحة بمنافسه التشيكي في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للعبة المواي تاي والمقامة منافساتها في مدينة انطاليا التركية.
وقال رئيس اتحاد اللعبة مصطفى جبار علك في حديث لـ الخليج 365، إن "البطل العراقي احمد محمود، فاز على خصمه التشيكي في بطولة العالم للمواي تاي للشباب بوزن 42 كغم المقامة حاليا بتركيا".

يذكر ان اتحاد المواي تاي يعاني من ازمة مالية خانقة منذ مطلع العام الحالي، إلا انه نجح في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف المسابقات والمحافل الدولية.

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