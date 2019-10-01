العراق يغلق قنصليته بمشهد الإيرانية

وجه وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، بإغلاق قنصلية بلاده في مدينة مشهد الإيرانية، وذلك على خلفية الاعتداء على دبلوماسيين اثنين.



ووفق وسائل إعلام محلية، اشترط العراق أن تقوم الجهات الإيرانية بتقديم اعتذار رسمي إلى خارجية بلادها والموظفين الذين تم الاعتداء عليهما بالضرب المبرح والسب والسجن، مقابل إعادة فتح القنصلية.

كما أدانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء بأشد العبارات اعتداء الأمن الايراني على اثنين من الدبلوماسيين في مشهد.

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وأظهرت وثيقة صادرة من القنصلية العراقية في مدينة مشهد قيام السلطات الإيرانية باعتقال موظفين دبلوماسيين عراقيين اثنين واعتدت عليهما بالضرب.

ووفقا للوثيقة، فقد قامت الجهات الأمنية الإيرانية في تاريخ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، برصد اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية (ذكرى عاشوراء).

وأوضحت الوثيقة أن الجهات الأمنية اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع.

وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أن المشار إليهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت السلطات باحتجازهما وإيداعهما بالحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء.

كما ذكرت الوثيقة أن المحكمة طالبت بدفع كفالة لغرض إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية تم الإفراج عنهما دون كفالة.