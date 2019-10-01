إقبال وتسهيلات لأصحاب الهمم بالتصويت المبكر للاتحادي الوطني

شهدت إمارات أم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، الثلاثاء، إقبالا مميزا من المواطنين الإماراتييين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم للمجلس الوطني الاتحادي.

وسجل اليوم الأول من عمليات التصويت المبكر بقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين إقبالا ملحوظًا من المواطنين لاختيار مرشحيهم في الإمارة، الذين بلغ عددهم 20 مرشحاً.

وحرص الناخبون بجميع فئاتهم من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم على المشاركة والتصويت بفعالية، وكان وجود المرأة ومشاركتها لافتا.

وبدأت عملية التصويت في الوقت المحدد وسارت وفق ما هو مخطط له واستكمل الناخبون إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق عملية التصويت المعتمدة.





ولم تواجه أي من اللجنتين أي مشاكل تذكر في عملية التصويت خلال اليوم الأول لأيام التصويت المبكر.



وفي الفجيرة، بدا واضحاً المشاركة الفعالية من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية في التصويت المبكر أيضاً بالإمارة.

وأدلى الناخبون بأصواتهم وفق إجراءات سلسة وآمنة وتنظيمية تضمن إتمام عملية التصويت بطريقة صحيحة، بداية بالتأكد من ورود اسم الشخص وأحقيته في التصويت عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومن ثم إتمام عملية التصويت.





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كما شهد مركز رأس الخيمة للمعارض "اكسبو" إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة رئيس لجنة الإمارة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن ما يشهده المركز الانتخابي من إقبال المواطنين منذ بدء التصويت يعكس مدى الوعي والاهتمام الذي يبديه أبناء الإمارات لإنجاح العرس الانتخابي الذي تعيشه الدولة هذه الأيام.

وأضاف: "أتمت لجنة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي كافة الإجراءات ليدلي الناخب صوته بكل سلاسة وتمت مراعاة كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوفير الدعم الكامل لهم".

وتقدم المراكز الانتخابية مساعدات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتسهيلات على التصويت لمرشحيهم الذين اختاروهم عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية وتيسير الأمر عليهم بشكل سريع وفي وقت قياسي.



وثمن الناخبون سهولة الإجراءات المتبعة في عملية التصويت وتنظيم المركز الانتخابي لعملية التصويت بسلاسة ويسر، مؤكدين أن مشاركتهم تأتي في إطار مسؤوليتهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة للدولة.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت القائمة النهائية المعتمدة للمرشحين يوم 3 سبتمبر/أيلول 2019، والتي اشتملت على 495 مرشحاً ومرشحة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في جميع الإمارات، ليصل العدد الحالي للمرشحين وبعد تسجيل الانسحابات إلى 475 مرشحاً ومرشحة.

وتشمل قائمة المرشحين 133 مرشحاً من إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً من إمارة دبي، و114 مرشحا من إمارة الشارقة، و61 مرشحا من إمارة رأس الخيمة، و26 مرشحاً من إمارة عجمان، و20 مرشحا من إمارة أم القيوين، و53 مرشحاً من إمارة الفجيرة قبل إعلان الانسحابات.

ويمنح التصويت المبكر الحق لعضو الهيئة الانتخابية في أي إمارة أن يدلي بصوته بأي مركز انتخاب على مستوى الدولة، وليس فقط في الإمارة التي ينتمي إليها.

يذكر أن المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في جامعة عجمان استوفى جميع الخدمات اللوجستية والتقنية حيث ضمن وصول الناخبين صباح اليوم الثلاثاء، واستكمال إجراءاتهم بيسر وسهولة.

ويستهدف التصويت المبكر إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم حال عدم تمكنهم من التصويت يوم الانتخابات الرئيسي في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبدأ تطبيق "التصويت المبكر" بالإمارات عام 2015، كفرصة ثانية أمام من حالت ظروفهم دون أداء واجبهم الانتخابي في يوم الانتخابات الرئيسي.