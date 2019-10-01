الجامعة العربية تهنئ الصين باليوم الوطني الـ70

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فاطمة بديرالثلاثاء 2019/10/1 05:00 م بتوقيت أبوظبي
أبو الغيط والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج - أرشيفية
هنأت الجامعة العربية، الثلاثاء، الصين باليوم الوطني الـ70 الذي يحيي ذكرى تأسيسها منذ عام 1949م.
وتحتفل جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، بيومها الوطني بفعاليات واحتفالات شعبية ترعاها الحكومة في الساحات العامة بجميع أنحاء البلاد، وتستمر قرابة 7 أيام يطلق عليها "الأسبوع الذهبي" وتكون إجازة رسمية.
وأعرب الأمين العام للجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن خالص تهانيه بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مُشيداً بما شهدته من تطور هائل في مختلف المجالات.
وأكد أبو الغيط اعتزاز الجامعة العربية بالروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التي تربط بين الصين وجميع الدول العربية.
وأشار إلى تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين وتوطيد علاقات الصداقة بين الصين والدول العربية.
وشدد على ضرورة العمل على خدمة الأهداف والمصالح المشتركة في مختلف القطاعات ضمن منتدى التعاون العربي-الصيني، لا سيما تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار للطرفين.
ومبادرة الحزام والطريق أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013، وتقوم على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم ومواد البناء والسيارات والعقارات والسكك الحديدية وشبكة الطاقة والحديد والصلب، وتغطي هذه المبادرة أكثر من 68 دولة.
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