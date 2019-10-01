عشرات المصابين في تفريق الأمن العراقي مظاهرات وسط بغداد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل متظاهر عراقي الثلاثاء خلال تفريق الأجهزة الأمنية العراقية، متظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإصلاحات.
وقال مصدر في شرطة بغداد لـ"العين الإخبارية" إن المتظاهر قتل إثر إصابة في الرأس نتيجة قنبلة غاز مسيل للدموع".
وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق خلال التظاهرات التي انطلقت في العاصمة العراقية وعدة مدن أخرى، بعد أيام من الدعوة لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وحدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية الأول من أكتوبر/تشرين الأول اليوم الثلاثاء موعداً للتظاهر "ضد الفساد والبطالة وما تعرض له حملة الشهادات العليا في اعتصاماتهم من تفريق بالعنف".
وشهدت الساحات العامة في بغداد تشديدًا أمنيًّا منذ ساعات الصباح الأولى، إذ وصل المئات من المحتجين إلى ساحة التحرير.
وطالب المتظاهرون بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وإحداث تغيير جذري في واقع البلاد المتردي، فيما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وطالب بإسقاط الحكومة.
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