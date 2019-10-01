اخبار العالم

عشرات المصابين في تفريق الأمن العراقي مظاهرات وسط بغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل متظاهر عراقي الثلاثاء خلال تفريق الأجهزة الأمنية العراقية، متظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بإصلاحات.

وقال مصدر في شرطة بغداد لـ"العين الإخبارية" إن المتظاهر قتل إثر إصابة في الرأس نتيجة قنبلة غاز مسيل للدموع".


وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق خلال التظاهرات التي انطلقت في العاصمة العراقية وعدة مدن أخرى، بعد أيام من الدعوة لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحدد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية الأول من أكتوبر/تشرين الأول  اليوم الثلاثاء موعداً للتظاهر "ضد الفساد والبطالة وما تعرض له حملة الشهادات العليا في اعتصاماتهم من تفريق بالعنف".

Advertisements

pic11.jpg

وشهدت الساحات العامة في بغداد تشديدًا أمنيًّا منذ ساعات الصباح الأولى، إذ وصل المئات من المحتجين إلى ساحة التحرير.

pic11.jpg

وطالب المتظاهرون بإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وإحداث تغيير جذري في واقع البلاد المتردي، فيما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وطالب بإسقاط الحكومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المصابين في تفريق الأمن العراقي مظاهرات وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا