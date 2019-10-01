مسؤول بحري أمريكي يبحث تهديدات إيران مع قائد البحرية السعودية

قالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، الثلاثاء، "إن قائدها جيمس مالوي زار الرياض مطلع الأسبوع، حيث بحث مع قائد القوات البحرية السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية".

جاء هذا بعد هجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر/أيلول استهدف منشأتي نفط سعوديتين، وأدى في بداية الأمر لانخفاض إمدادات النفط بأكثر من خمسة بالمئة.

واتهمت الولايات المتحدة والسعودية وقوى أوروبية إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

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واستجابت عدة دول منها السعودية لدعوة أمريكية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج هذا العام.

وتتهم واشنطن والرياض طهران أيضا بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

وقال "مالوي" في بيان: "هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم"، مشيرا إلى أهمية الجهود الإقليمية لمواجهة ما وصفه "بالعدوان الإيراني".

وفي إطار المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة ستوفر واشنطن سفن تنسيق، وستقود جهود المراقبة، بينما سينظم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة وسيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.