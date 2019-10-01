العراق.. تظاهرات حاشدة للمطالب بتحسين الواقع المعيشي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

تظاهرات حاشدة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تظاهر المئات اليوم الثلاثاء، وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بالإصلاح والتغيير، وتحسين الواقع المعيشي، بالتزامن مع احتجاجات أخرى جنوب العراق.



وبحسب مصادر عراقية فقد توافد المتظاهرون صباح اليوم، إلى ساحة التحرير، قبالة نصب الحرية، وسط بغداد.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالإصلاح الاقتصادي، وإحداث تغييرات جدية، فيما طالبت بعض الهتافات بإسقاط النظام.

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وكان قد سبق التظاهرات دعوات في مواقع التواصل، للحشد والاحتجاج في المدن العراقية، ضد أداء الحكومة.

وتزامنت المظاهرات في بغداد مع احتجاجات أخرى في مدن البصرة، وذي قار، وميسان جنوب العراق.

هذا رفع المحتجون، شعارات نادت بالإصلاح والتغيير، وتحسين بيئة الخدمات، وتوفير فرص العمل.

كما رفعت بعض الهتافات سقف المطالب داعية لإسقاط الحكومة والنظام.