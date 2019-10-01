ولي عهد الكويت يستقبل سفير الإمارات

استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بقصر السيف صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الكويت.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التى تجمع ما بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها فى شتى المجالات.

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