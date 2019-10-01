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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
علم العراق
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الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019، عن تعليق العمل في قنصلية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية د.أحمدالصحّاف في بيان له إن وزير الخارجية محمد علي الحكيم يوجّه بتعليق العمل في قنصلية جمهورية العراق بمدينة مشهد على خلفية الاعتداء الذي طال دبلوماسيين عراقيين.
وأكد أن التعليق سيستمر الى حين ان تقوم الجهات الايرانية بتقديم اعتذار رسمي الى وزارة الخارجية العراقية والموظفين الذين تم الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والشتم والسجن.
وقبل أيام انتقدت العراق تهديد إيران بضرب مصالح أمريكية على أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الخارجية العراقية تعليق عمل سفاراتها بإيران بعد الاعتداء على دبلوماسيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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