فلسطين تصرف 60 من رواتب الموظفين

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أنها ستصرف رواتب موظفي الحكومة، بعد غد الخميس، بنسبة 60% عن شهر سبتمبر/أيلول، والمتبقي من شهر مارس/ آذار.



وقال الناطق باسم وزارة المالية، عبدالرحمن بياتنة، في بيان: ”بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتية، تقرر صرف رواتب شهر 2019/ 9، يوم الخميس الموافق 3/10/2019″.

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وبحسب البيان، سيتم صرف كامل مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، وصرف نسبة 60 % من رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات.

وأضاف البيان، بأنه سيتم ”صرف كامل المبالغ المترصدة والمستحقة للموظفين عن شهر آذار 2019 الماضي، وبذلك تكون الوزارة قد قامت بتسديد كامل الرواتب الخاصة بشهر 2019/3“.

وقال البيان، إن الوزارة ستستمر بصرف علاوة بدل التنقل الثابت لجميع الموظفين العموميين المستحقين ولجميع المحافظات.