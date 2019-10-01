قتيل و10 جرحى بهجوم في ثانوية مهنية في فنلندا‎

قُتل شخص وأصيب 10 آخرون بجروح في ”حادثة عنف“ وقعت داخل ثانوية مهنية في بلدة كووبيو بشرق فنلندا، بحسب ما أعلنت الشرطة، الثلاثاء، مشيرة إلى أن من بين الجرحى المشتبه بتنفيذه الهجوم.



وجاء في بيان شرطة شرق فنلندا: ”استخدم عناصر الشرطة الأسلحة النارية خلال الحادثة. تم اعتقال المنفّذ وإجلاء الجرحى“. وذكرت وسائل إعلام أن المهاجم كان يحمل سيفًا.

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