صحيفة: الإماراتيون ينتخبون مجلسهم للمشاركة في مسيرة دولتهم

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

انتخابات

كتب أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إجراءات دقيقة ومقننة، وضعتها اللجنة الوطنية لضمان مسار العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي التي تبدأ اليوم، بأعلى معايير الشفافية، يعززها نظام للتصويت الإلكتروني يختصر الخطوات، ويمكن من الإدلاء بالصوت بكل يسر وسهولة، وتتلاشى فيه هوامش الخطأ تصويتاً ونتائج.



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - " اليوم، وبتوجه الناخبين إلى صناديق اقتراع المجلس الوطني الرابع، سيكون شاهداً على نجاح برنامج التمكين السياسي الذي أطلقته القيادة الرشيدة، سواء من ناحية تطور برامج المرشحين أم وعي الناخب الذي أضحى جلياً في بحثه عن أفضل من يمثله، وينقل مطالبه واحتياجاته، ويساهم في تعزيز المسيرة الوطنية.

وأشارت إلى أن النجاح في برنامج التمكين واضح أيضاً من خلال الخبرة التي اكتسبتها اللجنة الوطنية في إدارة الانتخابات، فجميع الخطوات محسوبة وبدقة، ولم تترك مجالاً مفتوحاً للتساؤل، حيث عالجت التعليمات جميع مراحل العملية الانتخابية مع ضمان اللجنة آلية التنفيذ بشكل لا يحتمل الخطأ.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إن الإماراتيين ينتخبون مجلسهم، للمشاركة في مسيرة دولتهم التنموية، بالتزامن مع ما تشهده الإمارات من قفزات نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ليؤكدوا أنهم، قيادة وشعباً، متعاضدون متكاتفون في بناء دولتهم التي أضحت أنموذجاً للخير والتسامح والسعادة في المنطقة والع