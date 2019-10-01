"الوزراء السعودي" يطالب بممارسة أقصى درجات الضغط لإنها سلوك إيران الإرهابي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الوزراء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

شدد مجلس الوزراء السعودي على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني.



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وأعرب المجلس، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تشرين الأول 01، 2019، عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص و بقيق التابعتين لشركة أرامكو.

إلى ذلك، رحب المجلس بإنشاء اللجنة الدستورية في #سوريا، مؤكداً أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية.

كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.