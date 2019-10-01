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شكرا لقرائتكم بالصور.. صرخات عراقية ضد الفساد وغاز ضد المتظاهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء على المتظاهرين الذين خرجوا هاتفين ضد الفساد وضعف الخدمات العامة.
وبدأت مسيرة اليوم الثلاثاء سلمية مع أكثر من ألف شخص توجهوا نحو ساحة التحرير وسط بغداد، عندما بدأت الشرطة بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ما أدى إلى تعرض البعض لمشاكل في التنفس
وطالب المحتجون بتغيير الحكومة بسبب فشلها في تحسين الخدمات وخلق الوظائف.
كما هتف كثيرون بشعارات مناهضة للحكومة ورفعوا ملصقات اللواء عبد الوهاب الساعدي الذي تم عزله مؤخرا من منصبه على رأس قوات مكافحة الإرهاب
إلى ذلك، كان من بين المحتجين العشرات من خريجي الجامعات الجدد الذين لم يتمكنوا من العثور على وظائف في هذا البلد الغني بالنفط والمتخم بالفساد.
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