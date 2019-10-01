شكرا لقرائتكم مصر.. تغييرات وزارية وإصلاحات سياسية مرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية.

وقال عبد العال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، والذي بدأت أولى جلساته اليوم الثلاثاء، إن المصريين أكدوا وقفتهم القوية خلف القيادة السياسية في كافة الإصلاحات التي تجري في مصر، وأن القيادة السياسية سترد على تلك الوقفة الصامدة وبتحية أكبر.

وأعلن عبد العال أن دور الانعقاد البرلماني الحالي سوف يشهد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية في مصر، مضيفا أن البرلمان حريص على إجراء حوار مجتمعي يستوعب كافة الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة.

رسالة قوية

وأضاف أن الشعب وجه للجميع رسالة قوية وهي أنه يقف خلف قيادته السياسية ولم ينساق وراء أباطيل، وأكد أن المعارضين أو المؤيدين على السواء ينظرون لمصلحة بلادهم ولا يلتفتون لغيرها، موضحا أن الأمور بدأت في التحسن والاقتصاد أخذ في التعافي وسيبدأ الجميع في جني الثمار.

وقال رئيس البرلمان المصري إن البرلمان لن يسمح للمسؤولين السياسيين والتنفيذيين بتصدير المشكلات الجماهيرية لرئيس الجمهورية مطالبا إياهم بتحمل المسؤولية، وأن يحنو على الشعب الذي قدم الكثير والكثير، كما دعا المجلس إلى تفعيل الأدوات البرلمانية لمحاسبة كل المقصرين.

وأضاف أن الجلسة هدفها الدعوة للحمة وطنية ودعم الوطن وسلامته وأمنه القومي وكذلك دعم الجيش والقيادة السياسية، والتأكيد على الدفاع عن مصالح المصريين.

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من جانب آخر وفي إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم محدودي الدخل أعادت وزارة التموين 1،8 مليون مواطن لبطاقات التموين لصرف السلع المدعمة بعدما تم حذفهم منها.

إعادة مليون و800 ألف فرد

وأعلنت الوزارة أنه تم إعادة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭ جارٍ أيضا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته في الدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

وقالت الوزارة إنه سيتم استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، واستخرج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجا مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعي.

إلى ذلك كشفت مصادر مصرية لـ"العربية.نت" أن تغييرات مرتقبة ستجري في بعض الحقائب الوزارية خاصة الخدمية وكذلك الهيئات الإعلامية، والصحف الحكومية، فضلا عن بعض الهيئات ذات الصلة بالخدمات الجماهيرية.

الحفاظ على حقوق البسطاء

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الحكومة ملتزمة باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.

وكتب السيسي على حسابه الرسمي بفيسبوك مساء الأحد الماضي يقول: في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها وأقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات.