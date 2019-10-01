عقوبات امريكية جديدة على روسيا بحجة التدخل في الانتخابات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قامت امريكا بادراج مواطنين روسيين وثلاث شركات في قائمتها للعقوبات، بتهمة الضلوع في محاولات التدخل المزعومة بانتخابات الرئاسة الأمیركية عام 2016.

وادعت وزارة المالية الأمیركية في بيان صدر يوم الاثنين، إن الروسيين، هما دينيس كوزمين وإيغور نيستيروف، والشركات هي Autolex Transport وBeratex Group وLinburg Industries المسجلة في جزر السيشل، على صلة بـ”وكالة أبحاث الإنترنت” التي يفترض أنها تتبع لرجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المشمول بالعقوبات الأميركية والمرتبط بالحكومة الروسية.

وكان فريق التحقيق الأميركي برئاسة روبرت مولر، اتهم تلك الوكالة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية السابقة من خلال نشر معلومات مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وصفحات مزيفة بهدف التأثير على آراء الناخبين الأميركيين.

وكان وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، قد وصف الادارة الاميركية بأنها اصبحت مدمنة على فرض العقوبات، ولم تترك صديقا ولا عدوا الا وفرضت عليه عقوبات.