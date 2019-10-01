خارجية الكويت تستدعي سفير قبرص لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين ببلاده

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي ​خالد الجارالله​، أن الوزارة استدعت السفير القبرصي لديها، لبحث سبل إنهاء قضية المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص منذ آب الماضي، مشيراً إلى أن "السفير الكويتي لدى قبرص باشر تحركاته في الاتجاه نفسه مع السلطات القبرصية لتأكيد أهمية إطلاق سراح المحتجزين".

وأكد أنه "منذ أن تلقت الخارجية خبر احتجاز المواطنين تحركت ​السفارة الكويتية​ في قبرص لمتابعة سير التحقيقات وأوضاع المحتجزين"، قائلا: "لم ننقطع على الإطلاق عن التواصل معهم ومع ذويهم لتوفير الضمانات للتحقيق العادل معهم".

وأشار إلى أن "السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شباط المقبل"، مؤكدا أنه "من غير المعقول قبول تأجيل القضية لهذه المدة"، معرباً عن أسفه لـ"ما حصل من إشكال في قضية المواطنين الكويتيين بقبرص، مضيفا أن رصيد العلاقات الكويتية القبرصية يسمح لنا جميعا باحتواء هذا الموضوع وإطلاق سراح المواطنين في القريب".

يذكر أن قبرص احتجزت في آب 10 كويتيين بسبب شجار مع مجموعة من البريطانيين.