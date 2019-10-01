دشتي شاركت بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: يترتب علينا إيجاد فرص عمل لائقة للناس

شاركت الأمينة التنفيذية للإسكوا ​رولا دشتي​ في فعاليات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ وبإطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على ​الفقر​ المتعدد الأبعاد مع الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، والنائب الأول للبنك الدولي محمود محيي الدين، ووزيرة التضامن الاجتماعي في مصر غادة والي.

ولفتت دشتي إلى "حالة المنطقة العربية، الوحيدة في ​العالم​ التي ارتفع فيها معدل الفقر المدقع في السنوات الماضية"، مشيرةً إلى أنه "اليوم، باستثناء ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، 2 من أصل 3 أسر معيشية في المنطقة تعاني من الفقر المتعدد الأبعاد أو معرّضة له".

وأوضحت أن "الدراسات تشير إلى أنّ المنطقة العربية ستحتاج إلى خلق 8 ملايين فرصة عمل سنويًا خلال العقد المقبل ولكنها لا تولّد حاليًا أكثر من 2.7 مليون، 1.8 منها في القطاع غير النظامي وفي أنشطة ذات إنتاجية متدنية"، مؤكدةً أنه "يترتب علينا إيجاد فرص عمل لائقة".

كما عقدت دشتي اجتماعات ثنائية مع وزراء عرب، فالتقت بوزير خارجية ​العراق​ ​محمد علي الحكيم​ الذي أثنى على التعاون بين بلده و​الإسكوا​ ودورها في دعم التنمية في العراق وسائر الدول العربية.

كما التقت بكلّ من وزيرة خارجية ​السودان​ أسماء ​محمد عبد الله​، مهنّئةً إياها على كونها ​المرأة​ الأولى في بلدها التي تتبوّأ هذا المنصب،ورئيس وزراء السودان ​عبد الله حمدوك​، وأعربت عن استعداد الإسكوا التام لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

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واجتمعت دشتي بوزير دولة في ​الإمارات​ أحمد الصايغ، وأكدت أن "الإسكوا" ستعمل معه لإنجاح إكسبو 2020 دبي، إذ إن المعرض العالمي يعقد للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وبحثت دشتي مع وزير ​خارجية البحرين​ الشيخ ​خالد آل خليفة​ في الدعم الذي يمكن أن تقدمه الإسكوا للمملكة في تنفيذ رؤيتها التنموية.

كما التقت بوزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​، الذي أشار إلى التحديات التنموية الضخمة التي تواجهها بلاده والتي تتطلب دعمًا فنيًا وتدريبًا للكوادر في المؤسسات العامة.

كما تطرقت مع وزير خارجية ​موريتانيا​ إسماعيل ولد الشيخ إلى موضوع اللامساواة ودور "الإسكوا" في قياسها وتقديم المقترحات لمعالجة أوجهها المختلفة.