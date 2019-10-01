المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث أشاد بمبادرة أنصار الله للإفراج عن الأسرى

أشاد المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​، عقب وصوله إلى العاصمة اليمنية ​صنعاء​، بـ"مبادرة جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) للإفراج عن الأسرى". وركّز على أنّ "هذه المبادرات تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام".

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