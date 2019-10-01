الاناضول: خفر السواحل التركية ضبط 206 مهاجرين غير نظاميين غرب البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بأن "​خفر السواحل​ التركية تمكن من توقيف 206 مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة"أثناء محاولتهم العبور من ولاية جنق قلعة إلى الجزر اليونانية"، موضحاً أن "فرق خفر السواحل نفذت حملة ​مداهمة​ لضبط مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قاديرغا بورنو، وأحمدتشالطي وخيارليك بقضاء أيواجيك وتمّ إحالة ​المهاجرين​ إلى مديرية إدارة ​الهجرة​ في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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