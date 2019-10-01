مسؤول إثيوبي: مصر تتصرف كأنها صاحبة "سد النهضة"

لفت المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل في ​إثيوبيا​ فكأحمد نجاش إلى أن "اقتراح مصر حول ملء ​سد النهضة​ ينتهك الإجراءات التي يجب اتباعها"، مشيراً إلى أنه "ينبغي أن تكون إثيوبيا هي التي تتقدم بالاقتراح حول تعبئة السد وليس العكس"، موضحا أن "مصر تتصرف كأنها صاحبة السد وتخرج باقتراح يطلب من إثيوبيا التعليق عليه، وهذا ليس منطقيا في الواقع".

واعتبر أن "الجزء المضحك من هذا الاقتراح هو أن مصر ستطرح اقتراحها الخاص، لكنه سد إثيوبيا والأمر المنطقي هو أن إثيوبيا ستأتي بخطة التعبئة ويمكن لمصر أن تعلق على ذلك، كما يمكن أن تبدي قلقها بشأن الاقتراح الإثيوبي وأن تطلب بتحسين الاقتراح"، مشيراً إلى أن "اقتراح مصر سوف يؤثر بشكل كبير على إثيوبيا".

وأكد أن "إصدار 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما أن له أيضا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة متعلقة بسيادة البلاد"، منوهاً بأنه "إذا قبلت إثيوبيا إطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان على ارتفاع 165 مترا فوق سطح الأرض، "هناك احتمال في عدم القدرة على ملء السد أبدا".