مقتل 11 شرطيا أفغانيا على الأقل في هجوم لـ"طالبان" شمالي البلاد

أعلن المتحدث باسم سلطات ولاية بلخ الأفغانية، منير فرهد، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "أكثر من 400 مسلّح من "​حركة طالبان​" كانوا على متن دراجات نارية، شنوّا هجومًا على مركز ​الشرطة الأفغانية​ في منطقة شورتيبا بولاية بلخ في شمال ​أفغانستان​، أعقبه تبادل ل​إطلاق النار​ استمرّ لفترة طويلة".

وأوضح أنّ "الهجوم أدّى إلى مقتل 11 شرطيًّا أفغانيًّا على الأقل وأَسر 13 آخرين، عندما اقتحم عناصر من "حركة طالبان" مقرّهم في شمال أفغانستان"، مبيّنًا أنّ "طالبان" تكبّدت أيضًا خسائر فادحة".

وأعلنت "طالبان" في بيان، مسؤوليّتها عن الهجوم، الّذي يأتي بعد أيام على مشاركة ملايين الناخبين في انتخابات لاختيار رئيسهم المقبل، رغم مئات التفجيرات والهجمات المحدودة في مراكز اقتراع.