نائب عراقي: الوقت حان للرد على إسرائيل

رأى النائب عن حركة "عصائب أهل الحق" في العراق حسن سالم أن "الوقت حان للرد على إسرائيل"، مشيراً إلى انه "على خلفية إقرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمسؤولية تل أبيب عن قصف بعض مواقع الحشد، فإن الرد صار واجبا ضد إسرائيل".
ولفت إلى أن "الحكومة مطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أخلت بها ولم تحم الأجواء العراقية بل إن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق"، مشيداً بـ "رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي على شجاعته بكشف حقيقة نتائج التحقيق".
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