نائب عراقي: الوقت حان للرد على إسرائيل

رأى النائب عن حركة "عصائب أهل الحق" في ​العراق​ ​حسن سالم​ أن "الوقت حان للرد على ​إسرائيل​"، مشيراً إلى انه "على خلفية إقرار رئيس الحكومة ​عادل عبد المهدي​ بمسؤولية ​تل أبيب​ عن قصف بعض مواقع الحشد، فإن الرد صار واجبا ضد إسرائيل".

ولفت إلى أن "الحكومة مطالبة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع ​الولايات المتحدة​ الأمريكية لأنها أخلت بها ولم تحم الأجواء العراقية بل إن الطائرات الصهيونية المسيرة كانت تنطلق من القواعد الأميركية في العراق"، مشيداً بـ "رئيس ​الحكومة العراقية​ عادل عبد المهدي على شجاعته بكشف حقيقة نتائج التحقيق".