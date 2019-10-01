علق رجل الأعمال ​جاد صوايا​ على كلام النائب ​زياد اسود​ حول العميل عامر الفاخوري، معتبرًا أن "قول أسود أن دور العميل الفاخوري كان لوجستيًا هو سعي لإخفاء جانب التعذيب من شخصية العميل، وهذا الكلام هو أمر مرفوض بحق الشهداء والجرحى الأبطال الذين يشهدون جميعًا أنه يستحق لقب الجزّار".

ودعا صوايا أسود كونه محامٍ ونائب مشرّع الى العمل لألّا تسقط التهم عن العملاء بمرور الزمن.

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كانت هذه تفاصيل خبر صوايا ردا على أسود: كلامه عن العميل الفاخوري مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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