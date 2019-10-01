قائد الجيش بحث مع كوبيش بالأوضاع العامة والتقى وفدا من الاتحاد الأوروبي ومراد

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل وفدًا من ​الاتحاد الأوروبي​ برئاسة السفير رالف طرّاف، في زيارة تعارف بعد تسلّمه مهامه الجديدة في لبنان. من ثمّ التقى رئيس "​الجامعة اللبنانية الدولية​- LIU" الوزير السابق ​عبد الرحيم مراد​ يرافقه الوزير ​حسن مراد​، وتمّ البحث في توقيع اتفاقية بين الجانبين تشمل تقديم منح للعسكريين وعائلاتهم.

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