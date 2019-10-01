وهاب: كلام بن سلمان عن الحوار مع إيران ورد رئيس البرلمان الايراني تطور إيجابي

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "كلام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن الحوار مع ​إيران​ ورد رئيس ​البرلمان الإيراني​ تطور إيجابي وهذا يؤكد بأن لا خيار سوى الحوار بعيداً عن إبتزاز الأميركي وأعتقد أن ​سوريا​ و​الإمارات العربية​ يستطيعان لعب دور كبير لتطوير هذا الحوار".

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