بلدية الدوير أعلنت رفضها لإقامة مطمر للنفايات في مزرعة بصفور

أعلنت بلدية ​الدوير​ رفضها لإقامة مطمر للنفايات في مزرعة بصفور نظرا للأضرار التي ستنجم عنه وذلك في كتاب وجهته ​البلدية​ الى وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في أعقاب قرار ​مجلس الوزراء​ الأخير باعتماد عدد من مطامر ​النفايات​ في العديد من المناطق وبينها منطقتي بصفور و​الكفور​ في ​قضاء النبطية​.

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