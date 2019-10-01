إخماد حريق داخل مستودع للأدوات الكهربائية في الزلقا وآخر شب بأعشاب يابسة في حراجل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع للأدوات الكهربائية يقع في الطبقة السفلية الأولى من أحد المباني السكنية في الزلقا - المتن، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة وأكوام من النفايات في حراجل -كسروان".
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