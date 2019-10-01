إخماد حريق داخل مستودع للأدوات الكهربائية في الزلقا وآخر شب بأعشاب يابسة في حراجل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل مستودع للأدوات الكهربائية يقع في الطبقة السفلية الأولى من أحد المباني السكنية في ​الزلقا​ - ​المتن​، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وبيّنت أنّ "العناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة وأكوام من ​النفايات​ في ​حراجل​ -كسروان".