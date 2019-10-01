عراجي: لجنة الصحة النيابية اخذت على عاتقها تنظيم كل المهن الطبية

اشار النائب عاصم عراجي الى ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة بحثت مشروع قانون تنظيم مهنة الكايروبراكتك، ولفت الى ان لجنة الصحة اخذت على عاتقها تنظيم كل المهن الطبية، وهذا الاختصاص هو تقويم العامود الفقري باليد، وبدأ ينتشر في كل انحاء العالم، وهناك تداخل بينه وبين العلاج الفيزيائي.
اضاف عراجي بعد اجتماع اللجنة الفرعية، "وصلنا الى مكان بالنقاش، اما ان ندخل هذه المهنة ضمن مهنة "الفيزيو تيرابي" او ان نشكل لجنة صياغة للقانون، وبالنتيجة سنصل الى نتيجة تنصف الاثنين معا".
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