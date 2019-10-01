عراجي: لجنة الصحة النيابية اخذت على عاتقها تنظيم كل المهن الطبية

اشار النائب ​عاصم عراجي​ الى ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ بحثت مشروع قانون تنظيم مهنة الكايروبراكتك، ولفت الى ان ​لجنة الصحة​ اخذت على عاتقها تنظيم كل المهن الطبية، وهذا الاختصاص هو تقويم العامود الفقري باليد، وبدأ ينتشر في كل انحاء ​العالم​، وهناك تداخل بينه وبين العلاج الفيزيائي.

اضاف عراجي بعد اجتماع اللجنة الفرعية، "وصلنا الى مكان ب​النقاش​، اما ان ندخل هذه المهنة ضمن مهنة "الفيزيو تيرابي" او ان نشكل لجنة صياغة للقانون، وبالنتيجة سنصل الى نتيجة تنصف الاثنين معا".