اللجنة الفرعية اقرت المادة 462 من قانون اصول المحاكمات القضائية

عقدت ​لجنة الادارة والعدل​ جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​ ودرست اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 واطلعت اللجنة على الصيغة ​الجديدة​ التي اعدت على ضوء الملاحظات.وذهب رأي عدد من النواب الى تحديد مهلة للنيابة العامة نظرا الى ما يجري مؤخرا من فساد.

وناقش النواب ضرورة وجود حصانة للموظف كي تتشكل حافزا له، كما اقرت اللجنة اقتراح القانون بعد ان ادخلت عليه بعض التعديلات.

من جهة اخرى ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس مشروع قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 462 المتعلقة بتقديم اللوائح واقرتها مع بعض التعديلات التي تناولت تنظيم اللوائح الختامية وتقيد الخصوم بها.كما اقرت تنظيم تقديم المذكرات بعد اختتام المحاكمة.

