الجيش: توقيف 3 أشخاص في زوق مكايل ونهر الموت بجرم ترويج المخدرات وتعاطيها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - ​مديرية التوجيه​، أنّ "دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في ​زوق مكايل​ كلًّا من: اللبناني "م. ح" والسوري "م. غ"، لإقدامهما على ترويج ​المخدرات​ وتعاطيها وتجوّل الأخير دون أوراق ثبوتية، وضبطت بحوزتهما كميّة متنوّعة من المخدرات (باز كوكايين، كوكايين وحبوب كابتاغون) بالإضافة إلى مبلغ مالي".

وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة أوقفت في ​نهر الموت​ المدعوة "ج. خ" لإقدامها على ترويج المخدرات وتعاطيها، وضبطت بحوزتها كميّة من المواد المخدرة ومبلغًا ماليًّا". وبيّنت أنّ "التحقيقات مع الموقوفين بوشرت بإشراف ​القضاء​ المختص".