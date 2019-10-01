اكد مصدر قريب من قصر بعبدا لـ "LBC" ان الحكومة ليست في خطر وتفعيلها امر محسوم لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي تعرضت للخطر ممن تظاهروا ونادوا بسقوطها ومعروف من حرك اعمال الشغب بعد ظهر الاحد.
واشار المصدر الى ان كل من يبث شائعة سيلاحق ولا خيمة فوق رأس احد وعلى الأجهزة الامنية والقضائية القيام بواجبها في هذا الإطار.
وذكرت معلومات لـ "LBC" ان هناك اجراءات لضبط اداء الصيارفة لاسيما بالتقيد بالسعر الرسمي للدولار، مع حفظ هامش أرباحهم ضمن سقف اعلى وسقف ادنى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا لـ"LBC": الحكومة ليست في خطر وتفعيلها امر محسوم لدى رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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