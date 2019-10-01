مصادر بعبدا لـ"LBC": الحكومة ليست في خطر وتفعيلها امر محسوم لدى رئيس الجمهورية

اكد مصدر قريب من ​قصر بعبدا​ لـ "LBC" ان ​الحكومة​ ليست في خطر وتفعيلها امر محسوم لدى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وهي تعرضت للخطر ممن تظاهروا ونادوا بسقوطها ومعروف من حرك اعمال الشغب بعد ظهر الاحد.

واشار المصدر الى ان كل من يبث شائعة سيلاحق ولا خيمة فوق رأس احد وعلى الأجهزة الامنية والقضائية القيام بواجبها في هذا الإطار.

وذكرت معلومات لـ "LBC" ان هناك اجراءات لضبط اداء الصيارفة لاسيما بالتقيد بالسعر الرسمي للدولار، مع حفظ هامش أرباحهم ضمن سقف اعلى وسقف ادنى.