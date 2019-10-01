حاصباني: نريد للجنة الإصلاحات أن تكون فعالة ونريد أن ينتج عنها قرارات مهمة

اشار نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ الى ان "صرخة المواطن مسموعة ولا يجب أن نتأخر باتخاذ الإجراءات المناسبة في مجلس الوزراء أو إحالة مشاريع قوانين إلى ​مجلس النواب​"، واعتبر انه يجب تدعيم ​الموازنة​ واتخاذ القرارات المناسبة ومناقشة الإصلاحات التي يجب أن تتلازم والموازنة والانتهاء من الموازنة في وقتها المحدد.

ولفت في تصريح له من ​السراي الحكومي​ قبيل بدء اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، الى اننا نقطع على الكثير من الامور مرور الكرام، وعلينا التركيز اولا على المواد الاصلاحية واتخاذ قرار سريع بها. واوضح ان هناك العديد من الإجراءات التي ناقشناها في موازنة 2019 يجب أن تنفذ قبل البدء بموازنة 2020 كي لا تظلّ موازنة 2020 موازنة على الورق فقط.

وتابع قائلا " نريد للجنة الإصلاحات أن تكون فعالة، نحن من طالب بها ونريد أن ينتج عنها قرارات مهمة".