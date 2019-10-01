إعتصام لممثلي أصحاب المولدات أمام وزارة الطاقة احتجاجا على التسعيرة التي تصدر عنها

اعتصم ممثلون عن ​أصحاب المولدات​ في ​لبنان​، أمام ​وزارة الطاقة والمياه​، احتجاجًا على التسعيرة الّتي تصدر عن الوزارة والّتي يعتبرون أنّها تسبّب لهم خسائر كبيرة، بسبب ارتفاع الدولار وسعر ​المحروقات​. والتقى وفد منهم مستشار وزيرة الطاقة ​خالد نخلة​، مُطالبين بشرح الأسس العلميّة الّتي تُبنى عليها تسعيرة وزارة الطاقة، وتحديد أرباحهم.

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