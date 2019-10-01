عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، "صورة المفقودة القاصر: آية محمد سليم (مواليد عام 2003، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 30 أيلول 2019، مكان إقامتها الكائن في دير طاميش- المتن، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه".
ودعت في بلاغ، المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 713517/04، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت مكان إقامتها في دير طاميش ولم تعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.