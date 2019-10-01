قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت مكان إقامتها في دير طاميش ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، "صورة المفقودة القاصر: آية محمد سليم (مواليد عام 2003، سورية)، الّتي غادرت بتاريخ 30 أيلول 2019، مكان إقامتها الكائن في دير طاميش- ​المتن​، إلى جهة مجهولة، ولم تعُد حتّى تاريخه".

ودعت في بلاغ، المواطنين الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، "الاتصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 713517/04، للإدلاء بما لديهم من معلومات".