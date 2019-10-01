شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية المصرى الديمقرطى: عندما يذكر اسم مصر تختفى مصطلحات السياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى التحية لشعب مصر الذى يثبت دائما وطنيته مهما حدث من احداث، مؤكدا أنه الدرع الواقى والحامى لمصر.

وتابع قائلا خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد للبرلمان اليوم هناك القليل من يعمل بضمير بالحكومة الحالية، فى حين أن الأغلبية لا تشعر بمعاناة المواطنين، مطالبا أن يكون دور الانعقاد الخامس للبرلمان مختلف فى معاملة الحكومة.

وأشار إلى أن كثير من الأسئلة التى يتقدم منها النواب لايتم الرد عنها من الحكومة، وهناك طلبات إحاطة سمعنا من الوزراء كلمات رنانة بشأنها فى القاعة ولكن فى التطبيق العملى لانجد شيئا

وأضاف، أنه عندما ياتى اسم مصر تختفى مصطلحات السياسة، سواء المعارضة والمستقلين، وغيرهم، ويظهر اسم مصر فقط، لافتا إلى أن الشهداء من القوات المسلحة والشرطة تاج فوق رؤوس الجميع.

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