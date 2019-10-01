شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "مصر بلدي" : أحاديث "مسليمة الكذاب" لن تنال من محبة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأضاف "صالح"، خلال أولى جلسات الدور الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، " أن حديث مسليمة الكذاب لن تنال من محبة المصريين للرئيس السيسي أو تقديرهم له، فعلى الجميع أن يتذكر أن هذا الرئيس تنازل عن نصف ثروته ومرتبه من أجل مصر ودعماً لاقتصادها".

وتابع رئيس برلمانية حزب مصر بلدي، موجهاً حديثة إلي الشعب المصرى، " لا تنخدعوا بما يقال، فهذا الوقت يتطلب منا أن نكون على قلب رجل واحد، وقت للتشابك والتلاحم وليس التمزق والتناحر، فالوطن ليس وجبة، يتصارع عليها المتصارعون".