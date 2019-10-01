شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد: لن تستطيع الجماعات الإرهابية المتطرفة النيل من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة لن تنال من مصر وشعبها.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وقال "العبد": "هذه الجلسة مباركة، احتاجت منا وقفة متأنية للنظر من أول عملنا إلى يومنا هذا، وأجهة بعض الرسائل، الرسالة الأولى إلى كل متطرف وإرهابى وكل متعصب ومتشدد، عليه أن يعلم أن مصر بلد الرجال، وستظل فى أمن وأمان الله سبحانه وتعالى، الذي قال فى كتابه الكريم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلن ينال أى متطرف سواء كان فى فكره أو عقله أو قوله من مصر، مصر الأقوياء والعقلاء والحكماء، والدليل على ذلك ما شاهدناه فى الأيام القليلة الماضية".

Advertisements

وتابع: "الرسالة الثانية، على الوزراء إن كانوا يخشون الله عز وجل ويريدون وقفة صريحة مع رئيس الجمهورية، أن ينظروا فى غضبة الشعب التى تحتاج إلى حكمة ودقة، عليهم جميعا أن يسيروا بمسيرة قائدهم، هم قعود وجلوس، والرجل يسعى ويجرى، هذا أمر ينبغى أن نتنبه له وأن نعوض ما فاتنا فى السنين السابقة فى هذا العام".

وردا على ما يقال بشان أن المؤسسات الدينية لم تجدد الخطاب، قال "العبد": "عقدنا هنا فى لجنة الشئون الدينية مؤتمرا لتجديد الخطاب الدينى، ودعونا فيه كافة المؤسسات وكافة الديانات، وكل من يريد أن يبحث عن مصلحة البلد، فمصلحة الوطن فوق الجميع وتقتضى منا أن نقف وقفة واحدة معارضة وأغلبية، ونعلم أن الله مطلع علينا..اللهم احفظ مصر من كل سوء".